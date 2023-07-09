Курбан Бердыев возглавил «Динамо» из Махачкалы

Махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера.
Последним клубом 70-летнего тренера был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года. Бердыев известен прежде всего по тренерской работе в «Рубине» и в «Ростове». С казанским клубом он дважды становился чемпионом страны (2008, 2009).
Ранее сербский специалист Горан Алексич, занимавший пост главного тренера махачкалинского «Динамо», покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Он приступил к работе с клубом в январе 2022 года. Под его руководством «Динамо» обеспечило себе путёвку в Мелбет Первую лигу. В дебютном сезоне махачкалинцы заняли восьмое место в турнирной таблице.
Напомним, ранее известный спортивный менеджер Шамиль Газизов был назначен на пост генерального директора махачкалинского «Динамо».
- 9 июля 2023
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