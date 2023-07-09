«Динамо» — ЦСКА: конкурс пенальти с участием фанатов остался за бело-голубыми

В эти минуты проходит второй матч BetBoom Братского кубка, в котором встречаются московские «Динамо» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра проходит в формате из трёх таймов по 30 минут. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 4:3 в пользу динамовцев.

Челлендж с участием фанатов двух команд, проведённый после окончания второго тайма, выиграло «Динамо», которое впервые в матче вышло вперёд.

Напомним, счёт в матче на 29-й минуте открыл нападающий ЦСКА Адольфо Гайч. В перерыве голкиперы московского «Динамо» выиграли конкурс вратарей у визави из ЦСКА, и общий счёт матча сравнялся, но уже на первой минуте второго тайма Никита Ермаков ударом с линии штрафной во второй раз вывел армейцев вперёд. Спустя ещё шесть минут Гайч оформил дубль. Преимущество в два гола армейцы упустили в течение двух минут, когда Вячеслав Грулёв дважды подряд переиграл вратаря в ближнем бою и сравнял счёт.

Вчера, 8 июля, в первом матче Братского кубка «Динамо» в гостях победило ЦСКА со счётом 5:0. В составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин. Ещё два мяча динамовцев были добавлены по итогам побед в челленджах, которые проходили в перерывах между таймами.