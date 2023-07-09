Эктор Бельерин станет игроком «Реала Бетис» — Романо

Бывший крайний защитник «Спортинга» Эктор Бельерин станет игроком «Реала Бетис», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, игрок присоединится к испанскому клубу в качестве свободного агента. Соглашение между сторонами уже достигнуто, основные детали согласованы и документы подписаны. Стороны вели переговоры ещё с марта. Для полноценного перехода осталось дождаться официального объявления.
Бельерин является воспитанником «Бетиса». Он выступал за клуб в 2021-2022 годах. Эктор в сезоне-2022/2023 выступал за «Барселону» и португальский «Спортинг». В составе сине-гранатовых испанский футболист принял участие в трёх матчах, а в составе «Спортинга» — в семи.
В нынешнем сезоне испанской Примеры «Реал Бетис» финишировал на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 60 очков в 38 матчах.
- 9 июля 2023
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