Серхио Рико впервые обратился к болельщикам после выхода из комы

29-летний вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико, получивший тяжёлые травмы головы в результате несчастного случая и только недавно пришедший в сознание, впервые обратился к болельщикам.
«Я хочу поблагодарить всех людей, которые поддержали меня в эти трудные дни. Я продолжаю работать над своим выздоровлением, и с каждым днём мне становится всё лучше. Мне очень повезло, ещё раз всем спасибо, надеюсь, скоро увидимся», — написал Рико на своей странице в соцсетях.
Напомним, вратарь «Пари Сен-Жермен» пробыл в реанимации больше месяца, в том числе 19 дней в коме. Недавно голкипер пришёл в сознание, смог дышать самостоятельно и начал говорить. По информации The Athletic, уроженец Севильи был в шаге от смерти и за этот период потерял больше 20 кг. Вероятнее всего, Рико больше не сможет вернуться в профессиональный футбол.
- 9 июля 2023
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