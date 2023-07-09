«Зенит» — «Фенербахче»: составы команд на матч Кубка PARI Премьер

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В матче Кубка PARI Премьер встретятся российский «Зенит» и турецкий «Фенербахче». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«Зенит»: Васютин, Караваев, Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Мантуан, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

«Фенербахче»: Ирфан Джан, Сангаре, Азиз, Густаво Энрике, Остерволде, Виллиан Арао, Юксек, Мерт Яндаш, Бурак Кападжак, Кент, Дурсун.

«Зенит» проведёт свой третий матч на предсезонном турнире. Ранее сине-бело-голубые обыграли азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступили сербской «Црвене Звезде» — 1:2. Для «Фенербахче» эта встреча станет первой.

На первом месте в турнирной таблице находится «Црвена Звезда» (6 очков), одержавшая две победы в двух матчах.

«Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России, а «Фенербахче» занял второе место в турецкой Суперлиге.