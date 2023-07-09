«Зенит» — «Фенербахче»: составы команд на матч Кубка PARI Премьер

В матче Кубка PARI Премьер встретятся российский «Зенит» и турецкий «Фенербахче». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы:
«Зенит»: Васютин, Караваев, Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Мантуан, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.
«Фенербахче»: Ирфан Джан, Сангаре, Азиз, Густаво Энрике, Остерволде, Виллиан Арао, Юксек, Мерт Яндаш, Бурак Кападжак, Кент, Дурсун.
«Зенит» проведёт свой третий матч на предсезонном турнире. Ранее сине-бело-голубые обыграли азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступили сербской «Црвене Звезде» — 1:2. Для «Фенербахче» эта встреча станет первой.
На первом месте в турнирной таблице находится «Црвена Звезда» (6 очков), одержавшая две победы в двух матчах.
«Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России, а «Фенербахче» занял второе место в турецкой Суперлиге.
- 9 июля 2023
-
19:38
-
19:36
-
19:33
-
19:27
-
19:27
-
19:25
-
19:17
-
19:13
-
19:00
-
18:59
-
18:41
-
18:39
-
18:31
-
18:26
-
18:18
-
18:16
-
18:11
-
18:09
-
18:04
-
17:50
-
17:50
-
17:48
-
17:41
-
17:40
-
17:33
-
17:32
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
17:20
-
17:16
-
17:14
-
17:10
-
17:10
-
17:06