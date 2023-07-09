Радченко: Катар — достойный соперник для сборной России

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.
«Достойный ли Катар соперник для сборной России? В нашей ситуации однозначно да. Почему бы и не сыграть со сборной Катара? Достойный соперник на сегодняшний день.
Наверное, между Катаром, Ираном и Ираком есть небольшая разница, но она некритична. Болельщики ожидали от Катара более яркого выступления на мундиале, так что, наверное, команда будет пытаться реабилитироваться в следующих матчах.
Думаю, Карпин уже оценил наш молодой резерв в прошлых матчах. На эту игру буду ждать более-менее состав сильнейших футболистов страны», — приводит слова Радченко «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, матч между сборными Катара и России пройдёт во вторник, 12 сентября. Последний раз россияне играли со сборной Ирака 26 марта (2:0). Ранее о предстоящем товарищеском матче высказался бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин.
- 9 июля 2023
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