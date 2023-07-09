Масалитин — о матче с Катаром: надо выходить на поле и крупно побеждать

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.
«Достойный ли Катар соперник для сборной России? На безрыбье и рак рыба. У нас нет выбора, мы соглашаемся на всё. К этим матчам надо относиться максимально профессионально и замотивированно, это лишний повод засветить себя. Приехали, вышли на поле, показали уровень и спокойно уехали.
Возможно, Катар схож по уровню с Ираном и Ираком. В любом случае надо выходить на поле и крупно побеждать.
По поводу состава нашей сборной: всё зависит от того, какие цели ставит перед собой Карпин. Если он хочет играть на победу, то, конечно, надо собрать максимально боеспособный коллектив.
Сборная в любом случае должна собираться и играть, а ещё показывать ФИФА и УЕФА то, что ещё остались иностранные команды, которые согласны с нами встречаться», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, матч между сборными Катара и России пройдёт во вторник, 12 сентября. Последний раз россияне играли со сборной Ирака 26 марта (2:0). Ранее о предстоящем товарищеском матче высказался бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко.
- 9 июля 2023
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