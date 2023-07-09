«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» постараются подписать игрока «Монако» Дисаси

25-летний защитник «Монако» Аксель Дисаси стал объектом интереса «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, оба заинтересованных клуба активно изучают возможную сделку по французскому футболисту, но официальных предложений по Дисаси в «Монако» ещё не поступало. «Ньюкасл» уже связался с окружением игрока, узнавая о возможности перехода. Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг также одобрил игрока, «красные дьяволы» ведут переговоры с игроком уже несколько недель. Оба клуба пока ещё не начинали переговоры с «Монако».
В сезоне-2022/2023 на счету Дисаси 49 матчей за «Монако» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с монегасками действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
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