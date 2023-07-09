Член совдира «Динамо» Гафин подвёл итоги Братского кубка с ЦСКА

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин подвёл итоги Братского кубка, в рамках которого бело-голубые сыграли два матча с ЦСКА.
«Что касается итогов Братского кубка, атмосфера, которую мы сегодня увидели на стадионе, напоминает нам всем о том, как хотелось бы видеть футбол. Атмосфера соответствовала названию Кубка. Всё получилось по-доброму, по-хорошему и по-футбольному. С точки зрения футбола команды получили необходимую нагрузку, попробовали отработать идеи тренера. Самое важное — обошлось без серьёзных травм для футболистов. Вчера игрок ЦСКА получил травму, но она оказалась несерьёзной. Желаю ему скорейшего выздоровления!» — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, «Динамо» одержало две победы в рамках Братского кубка. В субботу, 8 июля, бело-голубые разгромили ЦСКА (5:0), а в воскресенье, 9 июля, подопечные Марцела Лички одержали победу над армейцами с более скромным счётом — 6:3.
- 9 июля 2023
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