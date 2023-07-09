Игнатьев: рано говорить о кардинальных изменениях в «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвёл итоги Братского кубка, в рамках которого «Динамо» провело два матча с ЦСКА.
«Есть ли позитивные сдвиги в игре бело-голубых? Да, но пока рано говорить о кардинальных изменениях. Пока мы видим штрихи, намётки и желание показывать раскрепощённый футбол. Игроки ведут себя более открыто и инициативно. Новый наставник уже определил вектор развития команды. Он как будто сказал игрокам не бояться совершать ошибки. Команда показала более вертикальную игру, но пока мы не видим законченных прямых, а наблюдаем лишь штрихи. Думаю, Личка выбрал верное направление.
Личка даёт игрокам свободу, разрешает больше импровизировать. Наверное, всё дело в психологии игроков. Футболисты выглядели раскованнее, чем в концовке прошлого сезона.
Что можно сказать о ЦСКА? Каждая команда по-своему готовится к возобновлению чемпионата. Личке важно здесь и сейчас показать изменения в игре команды, а Федотов уже зарекомендовал себя в Москве. На первых порах в следующем сезоне ему многое простят, потому что в него верят», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, «Динамо» одержало две победы в рамках Братского кубка. В субботу, 8 июля, бело-голубые разгромили ЦСКА (5:0), а в воскресенье, 9 июля, подопечные Марцела Лички одержали победу над армейцами с более скромным счётом — 6:3.
- 9 июля 2023
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