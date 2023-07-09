Яя Туре сравнил «Барселону»-2009 и «Манчестер Сити»-2023

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре ответил на вопрос, какая из двух команд, оформивших «золотой» требл, сильнее. Напомним, экс-игрок сборной Кот-д’Ивуара защищал цвета «Барселоны», которая под руководством Хосепа Гвардиолы завоевала требл в 2009 году. В 2010 году он перешёл в «Манчестер Сити», став практически у истоков проекта, которому в 2023 году покорилась та же высота: победа в чемпионате, национальном Кубке и Лиге чемпионов.

«Тьерри Анри, Месси, Самуэль Это'О были лучшими в мире. После них Иньеста и Хави. Потом я и Бускетс. Эта команда была такой совершенной. Вспомните Иньесту, когда ему было 26 или 27 лет, Хави в 28 лет… Эти игроки в то время были невероятными. Это была команда мечты. Даже во время тренировок мы ставили перед собой очень серьёзные цели, занятия каждый день были очень интенсивными. С таким «Сити» было бы сложно бороться, но команда, состоящая из суперзвёзд и такого количества замечательных игроков, я думаю, выиграла бы 100%.

Что касается требла «Манчестер Сити», то я предсказывал это в самом начале. Когда я дебютировал здесь, я сказал, что перехожу в этот клуб, потому что однажды он превзойдёт «Юнайтед», – сказал Яя Туре в интервью Daily Mail.