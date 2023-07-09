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«Зенит» — «Фенербахче»: после первого тайма счёт не открыт

В эти минуты проходит матч Кубка PARI Премьер, в котором встречаются российский «Зенит» и турецкий «Фенербахче». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» и «Фенербахче» не смогли забить в первом тайме. На перерыв команды ушли при равном счёте — 0:0.

«Зенит» проводит уже свой третий матч на предсезонном турнире. Ранее сине-бело-голубые обыграли азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступили сербской «Црвене Звезде» — 1:2. Для «Фенербахче» эта встреча первая на турнире.

На первом месте в турнирной таблице находится «Црвена Звезда» (шесть очков). Сербская команда одержала две победы в двух матчах.

«Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России, а «Фенербахче» занял второе место в турецкой Суперлиге.