Личка — о задачах «Динамо»: мне не говорили о чемпионстве, но надо быть максимально высоко

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о целях, которые ставятся перед командой в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Нам понятны задачи на предстоящий сезон — быть как можно выше в таблице. Нам нужно быть в первой четвёрке. Мне никто не говорил о чемпионстве, но надо быть максимально высоко — наравне с другими московскими командами», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, Личка возглавил «Динамо» после окончания предыдущего сезона. Бело-голубые завершили сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. Марцел Личка в предыдущем сезоне возглавлял «Оренбург». Под его руководством команда стала седьмой в чемпионате России, заработав 46 очков.
- 9 июля 2023
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