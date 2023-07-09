Игрок «Динамо» Фомин: ставлю для себя задачи на сезон, но не готов говорить о них
Поделиться
Футболист московского «Динамо» Даниил Фомин ушёл от ответа на вопрос о задачах, которые игрок ставит перед собой в будущем сезоне.
«Сейчас рано говорить о задачах на сезон. Сейчас товарищеские матчи, поэтому пока готовимся. Главное — поймать игру и почувствовать, как мы будем двигаться вперёд. И уже потом решать задачи.
Не ставил ли для себя задачу быть выше пятого места? Я ставлю для себя задачи на сезон, но не готов говорить о них», — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. Этим летом бело-голубых возглавил Марцел Личка, в предыдущем сезоне работавший с «Оренбургом».
Комментарии
- 9 июля 2023
-
21:11
-
21:06
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:38
-
20:36
-
20:33
-
20:30
-
20:24
-
20:19
-
20:11
-
20:07
-
20:07
-
19:50
-
19:50
-
19:46
-
19:38
-
19:36
-
19:33
-
19:27
-
19:27
-
19:25
-
19:17
-
19:13
-
19:00
-
18:59
-
18:41
-
18:39
-
18:31
-
18:26
-
18:18
-
18:16
-
18:11
Партнерский контент