Игрок «Динамо» Фомин: ставлю для себя задачи на сезон, но не готов говорить о них

Футболист московского «Динамо» Даниил Фомин ушёл от ответа на вопрос о задачах, которые игрок ставит перед собой в будущем сезоне.

«Сейчас рано говорить о задачах на сезон. Сейчас товарищеские матчи, поэтому пока готовимся. Главное — поймать игру и почувствовать, как мы будем двигаться вперёд. И уже потом решать задачи.

Не ставил ли для себя задачу быть выше пятого места? Я ставлю для себя задачи на сезон, но не готов говорить о них», — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. Этим летом бело-голубых возглавил Марцел Личка, в предыдущем сезоне работавший с «Оренбургом».