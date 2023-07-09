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Объявлен состав женской сборной России по футболу, которая сыграет с Ираном

Объявлен состав женской сборной России по футболу, которая сыграет с Ираном
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Российский футбольный союз (РФС) объявил состав женской сборной России по футболу. Сборная начала подготовку к контрольным матчам с Ираном, которые пройдут в рамках учебно-тренировочных сборов в Новогорске, сообщает пресс-служба РФС.

Состав команды:

Вратари: Диана Пономарёва, Арина Таранченко, Анастасия Ананьева.

Защитники: Анна Беломытцева, Юлия Плешкова, Валентина Смирнова, Диана Памен, Алсу Абдуллина, Наталья Трофимова, Яна Шолгина, Владислава Буткевич.

Полузащитники: Яна Шеина, Елизавета Семёнова, Алёна Андреева, Зарина Шарифова, Медея Жаркова, Яна Свистунова, Кристина Комиссарова, Полина Юкляева, Марина Фёдорова.

Нападающие: Валерия Бизенкова, Арина Шуба, Наталья Машина, Валерия Хохлова.

В рамках сбора команда проведёт два товарищеских матча с Ираном. Первый пройдёт на Центральном стадионе в Казани 14 июля, а второй – в Новогорске 18 июля.

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