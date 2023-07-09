Тарханов: Бердыев может вывести махачкалинское «Динамо» в РПЛ

Бывший тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Александр Тарханов прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером «Динамо» Махачкала.

«Опытный тренер, и с Гаджиевым у него хорошие отношения. Это хорошее приобретение для команды. У «Динамо», наверное, задача выйти в Высшую лигу, а эту задачу может выполнить только опытный тренер.

В этом году «Динамо» подбиралось к РПЛ. Команда у них хорошая, поэтому в следующем сезоне могут выйти в Премьер-Лигу», — приводит слова Тарханова Metaratings.

Напомним, сегодня махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера. Последним клубом 70-летнего тренера был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года. Бердыев известен прежде всего по тренерской работе в «Рубине» и в «Ростове».