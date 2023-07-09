Главный тренер «Крыльев» Осинькин рассказал о подготовке команды к сезону

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как проходит подготовка команды к предстоящему сезону Российской Премьер-Лиги.
«С одной стороны, до начала чемпионата две недели. Но с другой — как раз только две недели и тренируемся. Самое главное на данном этапе — это заложить определённую физическую базу, восстановить функции после отпуска и сложной концовки сезона. Заодно подлечиться.
Для нынешнего этапа подготовки мы проделали нормальную работу. Остальное будет зависеть от того, как сейчас команда сможет укрепиться», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Крылья Советов» завершили сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте в турнирной таблице. В матче 1-го тура РПЛ сезона-2023/2024 самарский клуб встретится с «Ахматом» (Грозный).
- 9 июля 2023
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