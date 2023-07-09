«Шахтёр» запросил у «Интера» большую сумму за Трубина

«Шахтёр» хочет выручить хорошую сумму за своего 21-летнего голкипера Анатолия Трубина и запросил у «Интера» большие деньги за футболиста, сообщает Football Italia.

По информации источника, «Шахтёр» хочет получить € 35 млн за своего высоко оценённого молодого вратаря. «Интер» считает цену на игрока завышенной и не хочет платить такую большую сумму за голкипера сборной Украины, поскольку у Трубина остался всего один год по действующему контракту. «Нерадзурри» по-прежнему готовы вести переговоры, но по значительно более низкой цене. Миланский клуб оценивает 21-летнего голкипера в € 10-12 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Трубина 32 матча за «Шахтёр» во всех турнирах. Соглашение игрока с донецким клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.