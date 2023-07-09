«Зенит» и «Фенербахче» не выявили победителя в основное время матча Кубка PARI Премьер
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Завершилось основное время матча Кубка PARI Премьер, в котором встречались российский «Зенит» и турецкий «Фенербахче». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. За 90 минут команды не смогли поразить ворота — 0:0. Победитель определится в серии пенальти.
Кубок PARI Премьер
09 июля 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
0 : 0
4 : 3
Фенербахче
Стамбул, Турция
Для «Зенита» эта игра стала уже третьей на предсезонном турнире. Ранее сине-бело-голубые одолели азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступили сербской «Црвене Звезде» — 1:2. Для «Фенербахче» эта встреча была первой на турнире.
На первом месте в турнирной таблице на данный момент находится «Црвена Звезда» (шесть очков). Сербская команда одержала две победы в двух матчах.
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