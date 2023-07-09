«Монца» постарается подписать бывшего игрока «Барселоны» Юмтити

Бывший защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити стал объектом интереса итальянской «Монцы», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, итальянский клуб проявляет сильный интерес к победителю чемпионата мира Юмтити, который сейчас является свободным агентом. «Монца» стремится укрепить свою линию обороны этим летом и французский защитник, проведший довольно впечатляющую аренду в прошлом сезоне в «Лечче», один из наиболее приоритетных вариантов. Переговоры между двумя сторонами продолжаются, но они ещё не завершены. «Монце» ещё предстоит сделать решающий шаг, чтобы закрыть сделку.

Напомним, «Барселона» и Юмтити достигли договорённости о расторжении контракта, который действовал до конца сезона-2025/2026. В прошлом сезоне, выступая за «Лечче» по договору аренды, Юмтити сыграл 25 матчей в Серии А.