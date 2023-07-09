Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кураньи вышел за «Динамо», Рыков завершал карьеру. Фото братского дерби

Кураньи вышел за «Динамо», Рыков завершал карьеру. Фото братского дерби
Кураньи вышел за «Динамо», Рыков завершал карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился второй матч BetBoom Братского кубка, в котором встречались московские «Динамо» и ЦСКА. Встреча, проходившая на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась со счётом 6:3 в пользу динамовцев. Напомним, игра проходила в формате из трёх таймов по 30 минут.

Вначале инициативой владели армейцы, в составе которых отличились Никита Ермаков и Адольфо Гайч, оформивший дубль. Затем «Динамо» удалось переломить ход игры: Вячеслав Грулёв реализовал два выхода один на один с вратарём в течение двух минут второго тайма, а ещё бело-голубые выиграли оба челленджа в перерывах. Пятый гол динамовцев записал на свой счёт Фёдор Смолов, а перед финальным свистком удар Андрея Мазурина и серия рикошетов привели к шестому голу динамовцев.

Лучшие кадры с матча «Динамо»— ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Вчера, 8 июля, в первом матче Братского кубка «Динамо» в гостях победило ЦСКА со счётом 5:0. В составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин. Ещё два мяча динамовцев были добавлены по итогам побед в челленджах, которые проходили в перерывах между таймами.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023