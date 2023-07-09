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Португалия и Италия вышли в полуфинал Евро U19

Португалия и Италия вышли в полуфинал Евро U19
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На Мальте проходит чемпионат Европы — 2023 среди юношей до 19 лет. По итогам матчей 3-го тура группы А определились первые полуфиналисты, ими стали сборные Португалии и Италии.

Португалия, досрочно оформившая билет в плей-офф, добилась максимального результата на групповом этапе, переиграв Мальту со счётом 2:1. В составе португальцев отличились Мигел Фале и Жоау Гонсалвеш, за мальтийцев забил Базил Тума.

U19 ЧЕ-2023. Группа A
09 июля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Португалия U19
Окончен
2 : 1
Мальта U19
1:0 Фале – 8'   1:1 Тума – 72'   2:1 Гонсалвеш – 75'

В параллельном матче Италия встречалась с Польшей, которую опережала только по дополнительным показателям – в активе обеих команд было по три очка. Поляки усилиями Игора Стшалека быстро открыли счёт, но ещё до перерыва Луис Хаса восстановил равновесие на табло, и в дальнейшем итальянцы сумели сохранить приемлемый для себя результат.

U19 ЧЕ-2023. Группа A
09 июля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Италия U19
Окончен
1 : 1
Польша U19
0:1 Стшалек – 8'   1:1 Хаса – 34'

Португалия финишировала на первом месте турнирной таблицы группы А с девятью очками, у Италии и Польши – по четыре очка, дальше прошли итальянцы, забившие больше голов. Мальта заняла последнее место, не набрав ни одного очка.

Имена своих соперников по полуфиналу Португалия и Италия узнают в понедельник, 10 июля, когда состоятся матчи 3-го тура в группе В. Испания сыграет с Норвегией, а Исландия – с Грецией.

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