Португалия и Италия вышли в полуфинал Евро U19

На Мальте проходит чемпионат Европы — 2023 среди юношей до 19 лет. По итогам матчей 3-го тура группы А определились первые полуфиналисты, ими стали сборные Португалии и Италии.
Португалия, досрочно оформившая билет в плей-офф, добилась максимального результата на групповом этапе, переиграв Мальту со счётом 2:1. В составе португальцев отличились Мигел Фале и Жоау Гонсалвеш, за мальтийцев забил Базил Тума.
В параллельном матче Италия встречалась с Польшей, которую опережала только по дополнительным показателям – в активе обеих команд было по три очка. Поляки усилиями Игора Стшалека быстро открыли счёт, но ещё до перерыва Луис Хаса восстановил равновесие на табло, и в дальнейшем итальянцы сумели сохранить приемлемый для себя результат.
Португалия финишировала на первом месте турнирной таблицы группы А с девятью очками, у Италии и Польши – по четыре очка, дальше прошли итальянцы, забившие больше голов. Мальта заняла последнее место, не набрав ни одного очка.
Имена своих соперников по полуфиналу Португалия и Италия узнают в понедельник, 10 июля, когда состоятся матчи 3-го тура в группе В. Испания сыграет с Норвегией, а Исландия – с Грецией.
- 9 июля 2023
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