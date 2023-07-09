Марио Фернандес завтра вылетит в Россию и станет игроком «Зенита» — Алейшо

Российский защитник Марио Фернандес в ближайшее время станет игроком «Зенита», сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

В понедельник, 10 июля, футболист вылетит из Бразилии в Россию. После прохождения медицинского обследования на следующей неделе он официально перейдёт в «Зенит».

Напомним, Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но переход так и не состоялся.

Ранее сообщалось, что Фернандес подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой в размере € 2,5 млн в год. ЦСКА предлагал игроку на € 1 млн меньше.