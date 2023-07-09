Главный тренер «Зенита» Семак оценил победу над «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды над «Фенербахче» в матче Кубка Pari Премьер.
«Сложная игра. Было видно, что команде не хватило свежести. В первом тайме было интереснее с точки зрения создания моментов. Во втором более позиционная, вязкая игра.
Но это хорошая возможность для нас подготовиться к сезону. Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
В воскресенье, 9 июля, сине-бело-голубые одолели «Фенербахче» в серии послематчевых пенальти — 4:3. Свои попытки с 11-метровой отметки у петербуржцев смогли реализовать Малком, Арсен Адамов, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин. До этого основное время встречи закончилось безголевой ничьей (0:0). Для турецкой команды эта игра стала первой в Кубке Pari Премьер.
- 9 июля 2023
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