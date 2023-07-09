Главный тренер «Зенита» Семак высказался о травме Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о степени тяжести травмы бразильского полузащитника Клаудиньо.

«Клаудиньо? По горячим следам – ушиб. Но подробнее узнаем завтра. Надеюсь, ничего серьёзного нет», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, матч Кубка PARI Премьер с участием российского «Зенита» и турецкого «Фенербахче» завершился со счётом 0:0. Победитель определился в серии пенальти: точнее были футболисты «Зенита» — 4:3. Клаудиньо получил травму в первом тайме и был заменён на 26-й минуте матча. Вместо него на поле появился 18-летний Дмитрий Васильев.

Для «Зенита» эта игра стала уже третьей на предсезонном турнире. Ранее сине-бело-голубые одолели азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступили сербской «Црвене Звезде» — 1:2.