Главный тренер «Зенита» Семак высказался о травме Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о степени тяжести травмы бразильского полузащитника Клаудиньо.
«Клаудиньо? По горячим следам – ушиб. Но подробнее узнаем завтра. Надеюсь, ничего серьёзного нет», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, матч Кубка PARI Премьер с участием российского «Зенита» и турецкого «Фенербахче» завершился со счётом 0:0. Победитель определился в серии пенальти: точнее были футболисты «Зенита» — 4:3. Клаудиньо получил травму в первом тайме и был заменён на 26-й минуте матча. Вместо него на поле появился 18-летний Дмитрий Васильев.
Для «Зенита» эта игра стала уже третьей на предсезонном турнире. Ранее сине-бело-голубые одолели азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступили сербской «Црвене Звезде» — 1:2.
- 9 июля 2023
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