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Семак: думаю, у «Фенербахче» останутся хорошие воспоминания о поездке в Россию

Семак: думаю, у «Фенербахче» останутся хорошие воспоминания о поездке в Россию
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал несколько комплиментов «Фенербахче», поблагодарив турецкий клуб за участие в турнире.

«Фенербахче» я хочу поблагодарить. Они откликнулись и приехали на наш турнир. Думаю, у них останутся хорошие воспоминания о поездке. В прошлом сезоне они финишировали вторыми в Турции, но могли бороться за чемпионство. У них крепкий состав. Так что, думаю, почти все могли заиграть в России. И не только в России, но и в других странах.

Достаточно посмотреть, куда уезжают футболисты – Маркао в «Севилье», Ким – в «Баварии». Так что вряд ли игроки выберут Россию, учитывая направление движения», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, матч Кубка PARI Премьер с участием российского «Зенита» и турецкого «Фенербахче» завершился со счётом 0:0. Победитель определился в серии пенальти: точнее были футболисты «Зенита» — 4:3.

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