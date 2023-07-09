Семак: думаю, у «Фенербахче» останутся хорошие воспоминания о поездке в Россию

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал несколько комплиментов «Фенербахче», поблагодарив турецкий клуб за участие в турнире.
«Фенербахче» я хочу поблагодарить. Они откликнулись и приехали на наш турнир. Думаю, у них останутся хорошие воспоминания о поездке. В прошлом сезоне они финишировали вторыми в Турции, но могли бороться за чемпионство. У них крепкий состав. Так что, думаю, почти все могли заиграть в России. И не только в России, но и в других странах.
Достаточно посмотреть, куда уезжают футболисты – Маркао в «Севилье», Ким – в «Баварии». Так что вряд ли игроки выберут Россию, учитывая направление движения», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, матч Кубка PARI Премьер с участием российского «Зенита» и турецкого «Фенербахче» завершился со счётом 0:0. Победитель определился в серии пенальти: точнее были футболисты «Зенита» — 4:3.
- 9 июля 2023
-
22:41
-
22:38
-
22:36
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:21
-
22:16
-
22:11
-
22:09
-
22:06
-
21:57
-
21:44
-
21:42
-
21:42
-
21:40
-
21:33
-
21:24
-
21:11
-
21:06
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:38
-
20:36
-
20:33
-
20:30
-
20:24
-
20:19
-
20:11
-
20:07
-
20:07
-
19:50