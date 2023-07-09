Главный тренер «Зенита» Семак подвёл итоги турнира с «Фенербахче», «Црвеной» и «Нефтчи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги Кубка Pari Премьер, в котором его команда встречалась с турецким «Фенербахче», сербской «Црвеной Звездой» и азербайджанским «Нефтчи».
«Результат важен, но мы больше оцениваем качество игры. Оно было приемлемым в этих трёх матчах. В целом мы довольны, хотя понимаем, что работы много. Мы как минимум выглядели не хуже, чем «Црвена Звезда» и «Фенербахче». Сербская команда начнёт выступление в Лиге чемпионов. А турецкая тоже могла бы играть там с их составом», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
На турнире «Зенит» обыграл «Нефтчи» (3:1), уступил в упорной борьбе «Црвене Звезде» (1:2) и одолел «Фенербахче» в серии пенальти (4:3) после того, как основное время завершилось нулевой ничьей.
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