Сергей Семак заявил, что в «Зените» ещё не определились, кто будет основным вратарём

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что тренерский штаб ещё не решил, кто будет первым номером на вратарской позиции в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Вратари? Пока не определились с первым номером. Нам понравился и Саша в первом тайме, и Миша во втором. Отражение пенальти добавляет уверенности и настроения. Думаю, в ближайшее время решим, кто будет играть Суперкубок и начнёт чемпионат», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, сегодня состоялся матч Кубка PARI Премьер с участием российского «Зенита» и турецкого «Фенербахче», который завершился со счётом 0:0. Победитель определился в серии пенальти: точнее были футболисты «Зенита» — 4:3.
В первом тайме ворота «Зенита» защищал Александр Васютин, после перерыва на поле появился Михаил Кержаков, который и стал одним из героев серии пенальти.
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