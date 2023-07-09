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«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл» хотят подписать Диаби из «Байера»

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл» хотят подписать Диаби из «Байера»
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Французский вингер леверкузенского «Байера» Мусса Диаби стал объектом интереса сразу нескольких команд английской Премьер-лиги, среди которых «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ньюкасл Юнайтед», а также «Астон Вилла», сообщает Daily Mail.

По информации источника, за 24-летнего игрока развернулась настоящая гонка на трансферном рынке среди клубов английского чемпионата. «Аптекари» готовы продать футболиста за сумму около € 50 млн.

В прошедшем сезоне на счету Диаби 48 матчей за «Байер» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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