Вадим Евсеев прокомментировал поражение «Факела» в контрольном матче с «Ростовом»

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал итоги контрольного матча с «Ростовом», в котором его команда уступила со счётом 0:3.

«Был виден рисунок игры. У нас были и голевые моменты, но мы их не реализовали. А соперник своими шансами воспользовался.

Сегодня мы опять сыграли двумя составами. Как и соперник. И в нашем условном втором составе вышли парни 2002, 2003, 2004 и 2006 годов рождения. Они почувствовали, что такое Премьер-Лига, это важно. Был очень хороший уровень сопротивления. Мы получили пищу для размышлений», – приводит слова Евсеева пресс-служба «Факела».

Напомним, контрольный матч проходил на «Ростов Арене» в формате два тайма по 60 минут и был проведён в закрытом режиме по просьбе воронежской команды.

«Ростов» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте, набрав 53 очка в 30 турах. «Факел» занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Для воронежской команды эта кампания стала первой за последний 21 год в высшем российском дивизионе. В стыковых матчах «Факел» обыграл «Енисей» (3:0 по сумме двух встреч) и остался в РПЛ.