«Динамо» — ЦСКА: видеообзор второго матча Братского кубка

Московское «Динамо» переиграло ЦСКА во втором матче и завоевало Братский кубок. Встреча, проходившая на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась со счётом 6:3 в пользу динамовцев.

Напомним, игра проходила в формате из трёх таймов по 30 минут. Вначале инициативой владели армейцы, в составе которых отличились Никита Ермаков и Адольфо Гайч, оформивший дубль. Затем «Динамо» удалось переломить ход игры: Вячеслав Грулёв реализовал два выхода один на один с вратарём в течение двух минут второго тайма, а ещё бело-голубые выиграли оба челленджа в перерывах. Пятый гол динамовцев записал на свой счёт Фёдор Смолов, а перед финальным свистком удар Андрея Мазурина и серия рикошетов привели к шестому голу динамовцев.

В первом матче, который состоялся 8 июля, «Динамо» переиграло ЦСКА в гостях со счётом 5:0.