Васютин: Миша Кержаков отлично сыграл в матче с «Фенербахче»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин рассказал о впечатлениях после матча с турецким «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер, а также оценил игру вратаря сине-бело-голубых Михаила Кержакова.
«Получился отличный спарринг. Конечно, подобные матчи не смогут компенсировать отсутствие международных турниров. Тем не менее очень здорово, что у нас есть возможность проводить игры с такими крепкими европейскими командами в межсезонье.
Команда очень позитивно отреагировала на победу над сегодняшним соперником. Миша Кержаков сегодня был в полном порядке», — приводит слова Васютина Metaratings.
Напомним, матч Кубка PARI Премьер с участием российского «Зенита» и турецкого «Фенербахче» завершился со счётом 0:0. Победитель определился в серии пенальти: точнее были футболисты «Зенита» — 4:3. Михаил Кержаков отбил два удара в серии и стал героем матча.
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