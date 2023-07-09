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Васютин: Миша Кержаков отлично сыграл в матче с «Фенербахче»

Васютин: Миша Кержаков отлично сыграл в матче с «Фенербахче»
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин рассказал о впечатлениях после матча с турецким «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер, а также оценил игру вратаря сине-бело-голубых Михаила Кержакова.

«Получился отличный спарринг. Конечно, подобные матчи не смогут компенсировать отсутствие международных турниров. Тем не менее очень здорово, что у нас есть возможность проводить игры с такими крепкими европейскими командами в межсезонье.

Команда очень позитивно отреагировала на победу над сегодняшним соперником. Миша Кержаков сегодня был в полном порядке», — приводит слова Васютина Metaratings.

Напомним, матч Кубка PARI Премьер с участием российского «Зенита» и турецкого «Фенербахче» завершился со счётом 0:0. Победитель определился в серии пенальти: точнее были футболисты «Зенита» — 4:3. Михаил Кержаков отбил два удара в серии и стал героем матча.

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