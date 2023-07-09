Ловчев — о матче «Зенит» — «Фенербахче»: турки ни в чём не уступали, а местами были лучше

Футбольный эксперт Евгений Ловчев подвёл итоги игры Кубка Pari Премьер между «Зенитом» и «Фенербахче».

«Очень показательный получился матч — как и встреча с «Црвеной Звездой» ранее. Обратил внимание после игры, что Сергею Семаку не понравился вопрос журналиста Тимура Журавеля про то, что чемпион России не обыграл ни сербов, ни турок в основное время.

Это важная история. Потому что она показывает, что «Зениту», чтобы быть на пике и быть лучше таких команд, нужно постоянно сопротивление в РПЛ. И не в одной игре, а на протяжении большей части чемпионата. Каждая игра должна быть вот такая, как в матче с турками или сербами. «Фенербахче» ни в чём не уступал, в игре на втором этаже был лучше, хорошо контролировал мяч. У меня впечатление, что, если бы ещё неделю предсезонки провели и наши, и турки, у «Зенита» были бы более серьёзные проблемы. Во всяком случае, турки в этом матче мне понравились больше», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

В воскресенье, 9 июля, сине-бело-голубые одолели «Фенербахче» в серии послематчевых пенальти — 4:3. Свои попытки с 11-метровой отметки у петербуржцев смогли реализовать Малком, Арсен Адамов, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин. До этого основное время встречи закончилось безголевой ничьей (0:0).