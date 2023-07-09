«Иностранцы приезжают к нам не в футбол играть, а деньги зарабатывать». Ловчев — об РПЛ

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об иностранных игроках в РПЛ, а также о том, как российскому чемпионату стать лучше.

«Теперь о том, как нашему чемпионату стать лучше. Я понимаю, что игроков хороших не хватает, а сейчас, в ситуации, когда рынок сузился, их стало ещё меньше. Но у меня всё равно убеждение, что стали везти не лучших, а тех, кто согласен ехать. К нам иностранцы приезжают не в футбол играть, а деньги зарабатывать. Просто раньше это были ребята со звучными именами — как Роберто Карлос или Это`О, которые привлекали к себе повышенное внимание и давали определённый уровень. А сейчас взяли Дуарте.

Раньше Николсона — мы точно не могли у себя найти игрока такого уровня? На Ямайке футболисты растут лучше, чем у нас? Эти футболисты не просто ничем не лучше наших, они проигрывают конкуренцию и сидят в запасе, закрывая, получается, дорогу нашим молодым. Чему наши молодые защитники могут научиться у Дуарте?

В нашем чемпионате много игроков из Югославии? Они все лучше наших? У меня впечатление, что в нынешней ситуации, когда лимит расширен, лигу просто засорили иностранцами довольно среднего уровня, часть которых ещё и сидит на лавке. Может, стоить сделать какой-то качественный критерий — по уровню сборной, по количеству проведённых за неё матчей? Я понимаю все сложности нынешнего периода, но это не повод засорять лигу второсортными иностранцами», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.