Усман Дембеле не заинтересован в переходе в «ПСЖ»

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не собирается переходить в «ПСЖ» этим летом, сообщает Football Espana.
По информации источника, Дембеле хочет остаться в каталонском клубе, несмотря на то что у него остался лишь один год по контракту. Главный тренер «Барселоны» Хави также надеется оставить футболиста в клубе. Представители Дембеле уже ведут переговоры с каталонцами о продлении контракта. Руководство испанского клуба уверено в том, что в ближайшие недели будет заключено новое соглашение с 26-летним футболистом. У Дембеле всё ещё есть возможность покинуть «Барселону» за € 50 млн до конца июля, но он не собирается рассматривать предложения от других команд, несмотря на серьёзный интерес со стороны «Пари Сен-Жермен». Сам парижский клуб также не подавал официального предложения на трансфер футболиста.
В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
Дембеле открывает счет в матче «Атлетико М» — «Барселона»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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