«Бавария» не желает отдавать Забитцера в аренду. Клуб заинтересован в продаже игрока

«Бавария» не будет отдавать полузащитника Марселя Забитцера в аренду «Роме», сообщает Voce Giallorossa.

По информации источника, «Рома» хотела бы арендовать австрийца с последующим правом выкупа. В то же время руководство мюнхенского клуба заинтересовано исключительно в полноценном трансфере своего хавбека.

Во второй половине сезона-2022/2023 Забитцер выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. На его счету 18 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось о новой попытке «Баварии» подписать форварда «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна.