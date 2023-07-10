Балахнин: при Личке динамовцы стали больше и качественнее играть с мячом

Футбольный эксперт Сергей Балахнин подвёл итоги Братского кубка, в рамках которого «Динамо» провело два матча с ЦСКА.

«Не думал, что армейцы уступят в двух матчах. Но это не играет никакой роли. Было интересно, поиграло много футболистов с обеих сторон. Молодёжь выходила на поле. Насколько это было полезно, решать тренерам клубов.

Мне показалось, что динамовцы стали больше и качественнее играть с мячом. Передачи были хорошие, в том числе за спину, обостряющие. Это не было разовой акцией, футболисты как будто целенаправленно старались так играть.

Сейчас можно говорить всё что угодно, всё покажет игра. Мы можем ориентироваться только на то, что видели в «Оренбурге» Лички. Но работа с «Оренбургом» и «Динамо» — это как небо и земля. Нельзя сказать, что в исполнении «Динамо» мы точно увидим ту игру, которую этот тренер ставил прошлой команде. Тем более подготовка сейчас короткая, необычная. С прошлого чемпионата прошло мало времени. Видно, что нет какой-то растренированности. Это тоже одно из моих наблюдений. Ребята находятся в более-менее хорошем состоянии», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Динамо» одержало две победы в рамках Братского кубка. В субботу, 8 июля, бело-голубые разгромили ЦСКА (5:0), а в воскресенье, 9 июля, подопечные Марцела Лички одержали победу над армейцами с более скромным счётом — 6:3.