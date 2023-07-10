«ПСЖ» заинтересован в трансфере Влаховича

Французский «ПСЖ» попытается осуществить переход сербского нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, серб является одним из четырёх нападающих, одного из которых парижский клуб хотел бы подписать этим летом. Ранее сообщалось, что к сербскому форварду есть предметный интерес со стороны лондонского «Челси», однако «аристократы» в данный момент не ведут переговоры по игроку. Таким образом, ни «Челси, ни мюнхенская «Бавария», с которой также связывали будущее Влаховича, не вели открытый диалог о нападающем с руководством «Ювентуса».

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 на счету серба 42 матча за «зебр» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.