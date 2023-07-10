«ПСЖ» заинтересован в трансфере Влаховича

Французский «ПСЖ» попытается осуществить переход сербского нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, серб является одним из четырёх нападающих, одного из которых парижский клуб хотел бы подписать этим летом. Ранее сообщалось, что к сербскому форварду есть предметный интерес со стороны лондонского «Челси», однако «аристократы» в данный момент не ведут переговоры по игроку. Таким образом, ни «Челси, ни мюнхенская «Бавария», с которой также связывали будущее Влаховича, не вели открытый диалог о нападающем с руководством «Ювентуса».
Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 на счету серба 42 матча за «зебр» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.
- 10 июля 2023
-
01:42
-
01:24
-
01:18
-
01:12
-
00:58
-
00:46
-
00:41
-
00:33
-
00:27
-
00:26
-
00:18
-
00:13
- 9 июля 2023
-
23:59
-
23:49
-
23:46
-
23:43
-
23:40
-
23:28
-
23:27
-
23:20
-
23:09
-
23:04
-
22:58
-
22:55
-
22:50
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:36
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:21
-
22:16