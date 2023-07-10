Личка рассказал, благодаря чему «Динамо» смогло вернуться в игру с ЦСКА, уступая 1:3

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу во втором матче BetBoom Братского кубка с ЦСКА (6:3).
«Рад, что смогли победить. Очень здорово, что было много болельщиков – больше 17 тысяч. Для молодых игроков, которые выходили сегодня на поле, это большой опыт, и он поможет им расти. Я рад тому, как моя команда среагировала на непростое начало – первые 45 минут ЦСКА был лучше нас. Мы старались, боролись и в итоге смогли победить.
Благодаря чему команда смогла вернуться в игру? Помогли две отличные атаки, когда после перехвата мяча мы не стали играть назад, а делали передачи в свободные зоны, куда врывался Грулёв. Он очень спокойно решил эти моменты, как и Федя Смолов в заключительном тайме», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».
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