Гарет Бэйл объяснил, почему завершил карьеру в возрасте 33 лет
Поделиться
Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал, почему принял решение завершить карьеру в возрасте 33 лет.
«Я не разлюбил игру, я просто почувствовал, что достиг всего, чего хотел. Я ни о чём не жалею. Я очень доволен своей карьерой. С Уэльсом я также хочу дать время следующему поколению. Надеюсь, я показал им, чего мы ожидаем от нашей команды, когда играем, и что мы делаем в раздевалке. Мне по-прежнему нравилось играть, но дошло до того, что я хотел проводить больше времени со своей семьёй. Мои дети растут так быстро, что мне казалось, что я многое пропустил», — приводит слова Бэйла Goal.
Также Бэйл выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» и «Лос-Анджелес».
Материалы по теме
Талисманы чемпионатов Европы по футболу
Комментарии
- 10 июля 2023
-
03:05
-
02:53
-
02:26
-
02:19
-
02:08
-
01:58
-
01:42
-
01:24
-
01:18
-
01:12
-
00:58
-
00:46
-
00:41
-
00:33
-
00:27
-
00:26
-
00:18
-
00:13
- 9 июля 2023
-
23:59
-
23:49
-
23:46
-
23:43
-
23:40
-
23:28
-
23:27
-
23:20
-
23:09
-
23:04
-
22:58
-
22:55
-
22:50
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:36
Партнерский контент