Гарет Бэйл объяснил, почему завершил карьеру в возрасте 33 лет

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал, почему принял решение завершить карьеру в возрасте 33 лет.

«Я не разлюбил игру, я просто почувствовал, что достиг всего, чего хотел. Я ни о чём не жалею. Я очень доволен своей карьерой. С Уэльсом я также хочу дать время следующему поколению. Надеюсь, я показал им, чего мы ожидаем от нашей команды, когда играем, и что мы делаем в раздевалке. Мне по-прежнему нравилось играть, но дошло до того, что я хотел проводить больше времени со своей семьёй. Мои дети растут так быстро, что мне казалось, что я многое пропустил», — приводит слова Бэйла Goal.

Также Бэйл выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» и «Лос-Анджелес».

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