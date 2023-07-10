Личка: здорово, что молодые футболисты смогли сыграть с сильным соперником при болельщиках

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о важности матчей BetBoom Братского кубка с ЦСКА для молодых футболистов. Динамовцы одержали две победы — 5:0 и 6:3.
«Кого могу выделить из молодых футболистов? Не хочу выделять кого-то лично. У них были и хорошие моменты, и те, когда им не хватало опыта и мастерства, которое как раз и приобретается в таких играх. Здорово, что молодые футболисты смогли сыграть против такого сильного соперника на стадионе, заполненном болельщиками.
Планируем ли как-то отметить победу в Братском кубке? Никак, завтра тренировка, идём дальше. Я сказал ребятам в раздевалке, что всё для нас начинается 21 июля. Чемпионат России – это долгий турнир. Там нельзя стать чемпионом, проведя хорошо три-четыре игры, нужно хорошо отыграть 30 матчей. И потом уже можно думать о праздновании», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».
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