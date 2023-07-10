Сергей Ташуев высказался о трансферных планах «Ахмата»
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о работе клуба в летнее трансферное окно. Специалист анонсировал переход центрального защитника.
«В ближайшие дни появится новый игрок центра обороны? Да, центральный защитник. Достаточно опытный футболист в хорошем возрасте. Потом всё болельщики узнают. Ведутся переговоры по инсайду. И одно место остаётся.
Мы одну позицию — номер 10 — будем мониторить, выбирать ещё на будущее, на всякий случай, чтобы не ошибиться. Это уже работа спортивного отдела. С Русланом Газзаевым разработана чёткая структура, схема, что одну позицию мы оставляем чуть подольше. Чтобы если взять, то взять игрока, который будет помогать нам в этой позиции», — сказал Ташуев в интервью клубной пресс-службе.
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