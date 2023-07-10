Сёмин объяснил, почему Миранчук не может добиться того же успеха в Италии, что и Хвича

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о карьере российского полузащитника Алексея Миранчука в Италии.

«Карьера в Италии у Миранчука складывается неплохо. Наверное, где-то могло быть и получше, но тут уже ничего не сделаешь. Почему у Миранчука не получилось так же ярко заиграть в Серии А, как у Хвичи? Травмы не дают Миранчуку добиться того же успеха в Италии, что и Хвича», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Права на Миранчука принадлежат «Аталанте». Прошлый сезон футболист провёл в аренде в «Торино», за который провёл 29 матчей в чемпионате Италии, записав в свой актив 4 гола и 5 результативных передач.

Кварацхелия, в свою очередь, в прошлом сезоне провёл за «Наполи» 34 матче в Серии А, забив 12 голов и сделав 10 результативных передач.

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