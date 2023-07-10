Сёмин объяснил, почему Миранчук не может добиться того же успеха в Италии, что и Хвича

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о карьере российского полузащитника Алексея Миранчука в Италии.
«Карьера в Италии у Миранчука складывается неплохо. Наверное, где-то могло быть и получше, но тут уже ничего не сделаешь. Почему у Миранчука не получилось так же ярко заиграть в Серии А, как у Хвичи? Травмы не дают Миранчуку добиться того же успеха в Италии, что и Хвича», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Права на Миранчука принадлежат «Аталанте». Прошлый сезон футболист провёл в аренде в «Торино», за который провёл 29 матчей в чемпионате Италии, записав в свой актив 4 гола и 5 результативных передач.
Кварацхелия, в свою очередь, в прошлом сезоне провёл за «Наполи» 34 матче в Серии А, забив 12 голов и сделав 10 результативных передач.
Эмоции футболистов «Наполи» из чемпионской раздевалки
- 10 июля 2023
-
04:32
-
04:21
-
04:10
-
04:00
-
03:49
-
03:40
-
03:32
-
03:05
-
02:53
-
02:26
-
02:19
-
02:08
-
01:58
-
01:42
-
01:24
-
01:18
-
01:12
-
00:58
-
00:46
-
00:41
-
00:33
-
00:27
-
00:26
-
00:18
-
00:13
- 9 июля 2023
-
23:59
-
23:49
-
23:46
-
23:43
-
23:40
-
23:28
-
23:27
-
23:20
-
23:09
-
23:04