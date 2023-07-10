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Сейду Думбия прокомментировал слухи о том, что его реальный возраст 55 лет

Сейду Думбия прокомментировал слухи о том, что его реальный возраст 55 лет
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Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия ответил на вопрос о своём возрасте. Ранее ивуарийца подозревали в сокрытии реального возраста.

«Мне 35 лет. Английские ученые проводили исследование, и, по их данным мне 55 лет? Серьезно? Не видел такого. У британских ученых своё мнение, они имеют полное право на него. Можете не сомневаться — мне 35 лет. Пока себя не чувствую дедушкой», — приводит слова Думбии «РБ Спорт».

Напомним, Думбия сыграл за ЦСКА 8 июля в матче BetBoom Братского кубка с «Динамо» (0:5).

Ивуарийский нападающий выступал за ЦСКА на протяжении шести лет (с 2010 по 2016 год). В составе армейцев Думбия провёл 147 матчей во всех турнирах, в которых отметился 95 голами. 35-летний форвард завершил профессиональную карьеру два года назад. Последним клубом Думбия был мальтийский «Хамрун Спартанс».

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