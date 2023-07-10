Владислав Радимов рассказал о травме Клаудиньо в матче с «Фенербахче»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о здоровье бразильского полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо.

«Мне показалось, что там был ушиб. Это такое болезненное место. В первые минуты он просто сел на газон, потому что с этим ушибом ты далеко не убежишь. Мне кажется, что повреждение не настолько серьёзное, как, например, кресты или боковая связка. А ушиб лечится гораздо быстрее.

В матче за Суперкубок увидим его? Надеюсь. Мне показалось, что там было просто столкновение», – приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года из «Ред Булл Брагантино». В российской команде бразилец стал автором 15 голов и 17 результативных передач в 61 матче. В составе клуба Клаудиньо выиграл два чемпионата России и Суперкубок страны.