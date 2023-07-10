Андрей Канчельскис: Бердыев сможет вывести «Динамо» на новый уровень

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера махачкалинского «Динамо».

«Для «Динамо» назначение Бердыева — супервариант, уверен, он своим опытом поможет команде. Конечно, будет очень тяжело, но надеемся, что Бердыев сможет вывести «Динамо» на новый уровень. Время покажет. Бердыев же в хороших отношениях с Гаджи Гаджиевым, поэтому он не смог ему отказать. Интересное назначение», —приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Недавно махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера. Последним клубом 70-летнего тренера был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года. Бердыев известен прежде всего по тренерской работе в «Рубине» и в «Ростове».