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Андрей Канчельскис: Бердыев сможет вывести «Динамо» на новый уровень

Андрей Канчельскис: Бердыев сможет вывести «Динамо» на новый уровень
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера махачкалинского «Динамо».

«Для «Динамо» назначение Бердыева — супервариант, уверен, он своим опытом поможет команде. Конечно, будет очень тяжело, но надеемся, что Бердыев сможет вывести «Динамо» на новый уровень. Время покажет. Бердыев же в хороших отношениях с Гаджи Гаджиевым, поэтому он не смог ему отказать. Интересное назначение», —приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Недавно махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера. Последним клубом 70-летнего тренера был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года. Бердыев известен прежде всего по тренерской работе в «Рубине» и в «Ростове».

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