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Дуглас Сантос ответил на вопрос, не скучно ли ему постоянно выигрывать РПЛ

Дуглас Сантос ответил на вопрос, не скучно ли ему постоянно выигрывать РПЛ
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Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об интересе выступления за «Зенит» в контексте отсутствия еврокубков.

«То, что было выиграно, прошло, осталось в истории. Команда, президент всегда хотят побеждать. История проходит, остаётся людям для чтения, поэтому важно только настоящее. Всегда побеждать не скучно, потому что это сложно. Даже сейчас.

Повлияло ли отсутствие международных стартов на уровень РПЛ? Если мы посмотрим правде в глаза, в этом году мы больше страдали, чтобы стать чемпионами, даже несмотря на победу за пять туров до конца чемпионата», — приводит слова Сантоса Metaratings.

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года, тогда он перешёл в петербургский клуб из немецкого «Гамбурга».

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