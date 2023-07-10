Васютин: уверен, что к Суперкубку каждый игрок «Зенита» будет готов на 100%

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин рассказал о готовности команды к матчу Суперкубка России против ЦСКА.

«Команда проделывает огромный объём работы — это сказывается на физическом состоянии каждого игрока. Мы регулярно работаем в тренажёрном зале и на поле — из-за этого не все ребята полностью свежие. Это плановая подготовка, мы привыкли к таким нагрузкам. Уверен, что к Суперкубку каждый игрок будет готов на 100%», —приводит слова Васютина Metaratings.

Напомним, матч Кубка PARI Премьер с участием российского «Зенита» и турецкого «Фенербахче» завершился со счётом 0:0. Победитель определился в серии пенальти: точнее были футболисты «Зенита» — 4:3. Михаил Кержаков отбил два удара в серии и стал героем матча.