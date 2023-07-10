Андрей Аршавин: большинство игроков «Зенита» в матче с «Фенербахче» были не так свежи

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от игры сине-бело-голубых с «Фенербахче». Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу в серии послематчевых пенальти.
«Зенит» встретился с командой, которая равна ему по классу. Те эпизоды, которые проходят у некоторых футболистов в чемпионате России, сегодня не проходили с более серьезным соперником. Хороший спарринг. Большинство игроков были не так свежи, «Фенербахче» был здорово готов в эмоциональном плане», – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Напомним, основное время матча, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и турецкий «Фенербахче», завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти точнее были футболисты «Зенита» — 4:3.
В минувшем сезоне РПЛ «Зенит» набрал 70 очков и выиграл золотые медали турнира. Петербуржцы завоевали звание чемпионов России в пятый раз подряд.
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