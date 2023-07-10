Аршавин считает, что Кержаков не уступит место в воротах «Зенита» в начале нового сезона

Российский голкипер Михаил Кержаков будет основным вратарём в «Зените» в начале нового сезона, заявил бывший капитан петербургского клуба Андрей Аршавин.

«Миша сезон, наверное, начнёт, потому что у него большой запас прочности, его место выглядит непоколебимо. Тому, что Васютин начинает сегодня, у меня нет объяснений.

Если оборона сегодня будет хромать, не будет выглядеть уверенно центральная пара защитников, то может быть схема 5-3-2. Если Марио Фернандес придёт, он в эту смену впишется хорошо. Всё будет зависеть от сегодняшнего матча и матча с ЦСКА. «Зенит» может начать играть в три центральных защитника.

По именам и по классу «Фенербахче» посильнее «Црвены Звезды», для «Зенита» это хороший спарринг перед Суперкубком», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Отметим, что комментарии Андрей давал до начала игры с «Фенербахче». Эту встречу «Зенит» выиграл в серии послематчевых пенальти.